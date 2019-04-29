Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri 23 Nisan’ı kutladı

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Törende ‘Türk Çocuğu’nun Andı’ ve okul korosundan marşlar okundu.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencisi Ayşe İşkey törende, Atatürk sayesinde bu bayramı kutladıklarını belirtti.

İşkey, O’nu asla unutmayacaklarını ve her zaman iyi anlayıp izinden yürüyeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci de,merkezin açıldığı günden bugüne önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

İneci, özel gereksinimli çocukların da her şeyi yapabileceğine vurgu yaparak, onlara normal gelişen çocuklar gibi davranılması konusunda herkesi farkındalığa çağırdı.

Törende Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Bülent Çıraklı da bir konuşma yaptı.

Çıraklı, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin her zaman yanında olacaklarını ve çocukların isteklerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da,merkezin her geçen gün altyapı, eğitim kalitesi ve çocukların eğitim düzeyi anlamında geliştiğini görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaya, belediye olarak merkeze ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Konuşmaların ardından okula katkı koyanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Tören, müzikli dans gösterileriyle tamamlandı. (BRT)