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Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Down Cafe’den özel gereksinimli çocuklardan ziyaret

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Down Cafe’den özel gereksinimli çocuklar Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret etti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Down Cafe’den özel gereksinimli çocuklardan ziyaret
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Burada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı tarafından ağırlanan çocuklar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşiyle sohbet ederek vakit geçirdi.

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Anımsanacağı üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı bahçesinde “Her Günü Bayram Gibi Bir Gelecek” sloganıyla “Rengarenk 23 Nisan” adlı kutlama da gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle bir araya gelmişti.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından konser de verilirken, çocuklar dans gösterileri sunup renkli görüntüler sergilemişti.

(BRT/CUMHURBAŞKANLIĞI)

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt
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