Yeşilyurt’taki derivasyon kanalı patladı

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Güney Kıbrıs’ta bulunan barajın kapakları açıldığı için Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girmiş ve derivasyon kanalı üzerinde bulunan Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlattı.
Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Cengizköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlandı.
Su İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada; “31 Aralık 2019 tarihinde, aynı yerde risk görüldüğü için güçlendirme yapılmıştı. Ancak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kanal, bu kez daha geri bir noktadan patlamıştır” denildi.
BRT
Evvet, suçlu Rumlar. Kapakları açtılar. Bizim da kanalımızı patlattılar. Çok eski model savunmalardır bunlar. Bölgedeki herkes da bunu bilir ve kıçı ile size güler. Güneyde şu ana kadar 2 (Yermasoya ve Finike) baraj doldu ve taşmaya başladı (6 Ocak 2020 19,30 itibarı ile), kapak açma falan yok. Kanala en son bakım ne zaman yapıldı? Sn Dursun Oğuz ilgili Bakan olarak bunun hesabını soracak mı, verecek mi? Tamir başlamış! Adam sararsınız? Gecenin bu saatinde neyi tamir edeceksiniz? Böyle kurak ülkede denize akan suyun hesabını kime vereceksiniz ? (sanki biri sordu). Gazi Güney isimli vatandaş 30 Aralık 2019 tarihinde sizlere bu uyarıyı sosyal medyadan yapmıştı aslında.