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”Yeteneği ve çalışma azmiyle kendine güvenen yeni bir nesil yetişiyor”

11 Nisan 2019 Perşembe 11:46
”Yeteneği ve çalışma azmiyle kendine güvenen yeni bir nesil yetişiyor”
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Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası 2017 yılı üçüncüsü milli sporcumuz Alara Gaffari Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a bugün ziyaret gerçekleştirdi.

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Özersay ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şunları paylaştı;

‘Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası 2017 yılı üçüncüsü milli sporcumuz Alara Gaffari ile bugün çok güzel bir sohbetimiz oldu. Yeteneği ve çalışma azmiyle kendine güvenen yeni bir nesil yetişiyor. Bizim görevimiz başarılarıyla uluslararası alanda bizleri tüm engelleme girişimlerine rağmen tanıtan, görünür kılan gençlerimize sahip çıkmak ve desteklemek. Bu alanda da elimizden geleni yapacağız.’ (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Gençler Bilardo ŞampiyonasıHaberKKTC
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