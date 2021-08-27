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Yeter artık! Yönetemiyorsunuz

Pandemi ile mücadelede gönüllü görev alan Dr. Bülent Dizdarlı isyan etti, "yönetemiyorsunuz" dedi...

27 Ağustos 2021 Cuma 08:46
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Yeter artık! Yönetemiyorsunuz

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, PCR ücretlendirme kararını eleştirdi  "Yeter ama artık" diyeni Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

YETER AMA ARTIK

PCR ücretlendirme kararını düşünmekten sabaha kadar gözüme uyku girmedi.

Yazık ediyorsunuz.

Arı kovanının içinde çalışan sağlık ekiplerinin emeklerini heba ediyorsunuz.

Daha da güçlendirin dediğimiz Filasyonu, resmen yok ediyorsunuz.

Hastanede çalışan covitle birebir boğuşan ekibin moralini bozuyorsunuz.

Aşı ve PCR merkezlerinde uğraşan gurupların gerilmesine sebep oluyorsunuz 

Beceremiyorsunuz.

Beceremediğiniz için de çocuklar gibi birbirinize suçu atıp “ Ben yapmadım o yaptı” diyorsunuz.

Bir vücutta senkronize çalışmayan kol ve bacak gibisiniz

Pandemiyi baştan beri kötü yönetiyorsunuz. Kararları ya yanlış ya da geç alıyorsunuz.

Son Güncelleme: 27.08.2021 09:23
Anahtar Kelimeler:
Dr. Bülent DizdarlıÜcretli Test
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