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Yetki Erdoğan'da

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:50
Yetki Erdoğan'da

KKTC’ye Yardım ve Kredilerde Yetki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak.

Uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye kaynak akışında yaşanan aksaklıklara ilişkin ifade edilen “sistem sorunu” ortadan kalktı.

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Türkiye Cumhuriyeti 2019 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun E Cetvelindeki 4. Madde KKTC’ye yardım ve kredilerde yetkiyi Cumhurbaşkanlığı makamına veriyor.

Maddeye göre gönderilen ödeneklerin kullanım, amaç, yöntem ve şartlarının iki devlet arasında imzalanacak protokolle tespit edileceği belirtiliyor.

Uzun süredir "muhatap" ve "imza" sorunu, KKTC'ye para akışının da önünde ciddi bir engeldi. Karar, Türkiye resmi gazetesinde yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

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Son Güncelleme: 09.01.2019 17:55
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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Doğru Söz 2019-01-09 19:26:13

1. koşul more more more vatandaşlık. Hedefi milyon koymuştu. O hedef aşıldı. Hedef 2023 te 2.3 milyon.
2. koşul UBP iktidarı.
Paketin kktc tarafından başlığı "hepsine tamam ver parayı"!

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