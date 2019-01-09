Yetki Erdoğan'da

KKTC’ye Yardım ve Kredilerde Yetki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak.
Uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye kaynak akışında yaşanan aksaklıklara ilişkin ifade edilen “sistem sorunu” ortadan kalktı.
Maddeye göre gönderilen ödeneklerin kullanım, amaç, yöntem ve şartlarının iki devlet arasında imzalanacak protokolle tespit edileceği belirtiliyor.
Uzun süredir "muhatap" ve "imza" sorunu, KKTC'ye para akışının da önünde ciddi bir engeldi. Karar, Türkiye resmi gazetesinde yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.
Son Güncelleme: 09.01.2019 17:55
1. koşul more more more vatandaşlık. Hedefi milyon koymuştu. O hedef aşıldı. Hedef 2023 te 2.3 milyon.
2. koşul UBP iktidarı.
Paketin kktc tarafından başlığı "hepsine tamam ver parayı"!