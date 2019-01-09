Yetki Erdoğan'da

KKTC’ye Yardım ve Kredilerde Yetki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak.

Uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye kaynak akışında yaşanan aksaklıklara ilişkin ifade edilen “sistem sorunu” ortadan kalktı.

Türkiye Cumhuriyeti 2019 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun E Cetvelindeki 4. Madde KKTC’ye yardım ve kredilerde yetkiyi Cumhurbaşkanlığı makamına veriyor.

Maddeye göre gönderilen ödeneklerin kullanım, amaç, yöntem ve şartlarının iki devlet arasında imzalanacak protokolle tespit edileceği belirtiliyor.

Uzun süredir "muhatap" ve "imza" sorunu, KKTC'ye para akışının da önünde ciddi bir engeldi. Karar, Türkiye resmi gazetesinde yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.