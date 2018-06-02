“Yetkililer ve siyasiler bu gücü kaybetmek istemiyor”



Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'e konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, trafik konusunda Bakanlığın icraatlarını değerlendirdi. Avcı, Ulaştırma Bakanı’nın bir süre önce vaatlerini içeren bir basın toplantısı düzenleyerek, projelerini anlattığını, yapılacak olanları ifade ettiğini söyledi. Avcı, projelerin belirlenmesine ve yapılan bu çalışmadan Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin haberi olmadığını belirtti. Avcı, bakanlığın trafik dernekleri ile hiç irtibat kurmadığına vurgu yaparak, basından öğrendiğini kaydetti.

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, paydaşların her zaman devrede olduğunu belirterek, trafik konusunda birçok sistemin hayat bulmasının engellendiğini söyledi.

Trafikte engelin çok büyük olduğunu ifade eden Avcı, 10 yıldır tartışılan uyuşturucu testinin yapılmaması, ehliyet verme sisteminin değişmemesi, toplu taşımacılığın önünün tıkalı olmasının nedeninin siyasilerin gücünü kaybetmek istememesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

“Hükümet tüm bunları düzeltecekse ne mutlu bize” diyen Avcı, “bu hükümet de bu işleri düzeltmeden gidecekse kara listeye, yapamayanların yanına yazılacak” dedi.

Avcı, kazaların birçoğunun çarpmadan dolayı değil, savrulmadan dolayı olduğuna dikkat çekerek, bu önlemlerin para istemeyen, sadece toplumu daha çok bilinçlendirme ile alınabileceğini, ancak hükümetten buna yönelik de herhangi bir çaba göremediğini kaydetti

“Darbe etkisi yaratacak proje yok”

Avcı, “Projeler arasında trafikte darbe etkisi yaratacak esas alınması gereken önlemleri pek duyamadık” diyerek, bunlardan bir tanesinin emniyet kemerinin kullanılması olduğunu söyledi. Bugün hala yollarda arka koltukta emniyet kemeri takılı olmadan araç kullanan ebeveynler olduğuna dikkat çeken Avcı, olası bir kazada esas ölüm sebeplerinin bu nedenlerden kaynaklı olduğunu belirtti. Avcı, kazaların birçoğunun çarpmadan dolayı değil, savrulmadan dolayı olduğuna dikkat çekerek, bu önlemlerin para istemeyen, sadece toplumu daha çok bilinçlendirme ile alınabileceğine vurgu yaptı. Avcı, bunun yanında hala muayenesiz araçların yollarda seyir halinde oluğunu belirterek, bunun da basit bir bilgisayar programı ile çözülebileceğini, kimin muayenesinin olup olmadığının tespit edilebileceğini kaydetti. Mehmet Avcı, bu konularda bakanlığın henüz bir girişimde bulunmadığını işaret ederek, yeni alet alımı ve özelleştirmeden bahsedildiğini, bunun birkaç yıl daha alabileceği düşünülürse bu boşluğun önemli bir boşluk olduğunu söyledi.

“Ciddi radikal önlemler göremedik”

Avcı, trafik kazalarının önlenmesi için ciddi radikal önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, yolların düzeltilmesi için çalışma yapılmasının doğru olmakla birlikte uzun soluklu bir iş olacağını söyledi. Avcı, reklam tabelaları ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılacağının söylendiğini, bu konunun da önem arz etmekle birlikte ivedi bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Mehmet Avcı, en çok konuşulan ve eleştirdiğimiz konular arasında yer alan ehliyet verme şekline yönelik de henüz somut bir adım görülmediğini kaydederek, yazılı sınava geçme çalışmalarının henüz başlamadığını ifade etti.

“Endişe taşıyoruz”



Avcı, Avrupa Birliği’ne uyumlu 4 tüzüğün geçtiğini Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesi gerektiğini belirterek, bu yönde bir çalışmanın da bilgisine gelmediğini söyledi. Avcı, “Mayıs 2019’da yetiştiremedik, hazırlıklar bitmedi, uzatalım denileceği yönünde endişe taşıyoruz” diye konuştu.

“Yol tamiratları tamamlanmalı”

Alt yapıdaki sorunlara da değinen Avcı, altyapıya bugüne kadar dokunulmadığını ifade ederek, şöyle devam etti, “Altyapı çok büyük bütçe gerektiren bir konudur. Örneğin Değirmenlik gibi bir yoldan bahsedildiğinde bunun aylar alacağının bilincindeyiz. Bizim buna bir itirazımız yok. Bu yolun bütçesinin KKTC bütçesinden yapılamayacağını da çok iyi biliyoruz. Türkiye bütçesinden bu konular için net bir bütçe ayrıldı mı bu da açıklanmadı. Ancak bütün yollar için tamiratın başlaması şarttır. Bugün bu yönde de bir çalışma henüz göremedik.”

“Birçok sistemin hayat bulması engelleniyor”

“30 yıllık tecrübeye dayanarak söylemek gerekirse paydaşlar her zaman devrede” diyen Mehmet Avcı, bu süre zarfında birçok sistemin hayat bulmasının engellendiğini söyledi. Avcı, bunlardan bir tanesinin trafikte uyuşturucu testinin yapılmaması olduğunu ifade ederek, “engeller çok büyük. Sistemin düzelmesini istemeyenlerin çalışmaması daha iyi olur” diye konuştu. Avcı, uyuşturucu testinin 10 yıldan beridir konuşulmakta olduğunu, Başbakan’ın ölçüm aletinin alındığını söylemiş olmasına rağmen henüz bu konuda bir yasal bir düzenlemenin olmadığını, başlayacak diye de bir tarihin ortada olmadığını kaydetti. Avcı, içip de aracı içinde yakalanma söz konusu olduğunda kimin yakalanacağının belli olmamasından kaynaklı uyuşturucu testinin engellendiğini söyledi.

“Geri kalmış bir ülke anlayışı hakim”

Avcı, “Polisin şüphelenip durdurduğu araçların şoförünün cebinde uyuşturucu olduğu belirtilirken, kanında olup olmadığına bakılmıyor. Bu çağdaş ülke anlayışı değildir. Bu geri kalmış ülke anlayışıdır. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığının bir buçuk yıl önce Polisin, Savcılığın, hukukçuların ve benimde katıldığım bir toplantı yapıldı. Ancak ileriye götürülmedi” dedi.

“Toplu taşımacılığın önü tıkalı”

Avcı, toplu taşıma için hala bir sistemin kurulmadığını belirterek, gece toplu taşımacılığın olmayışından dolayı öğrencinin ya taksi kullanacağını ya da araç kiralayacağını söyledi. Avcı, belli başlı kişilerin rant elde etmesi için toplu taşımacılığın da önünün tıkandığını ifade ederek, ehliyet verme sisteminde de durumun aynı olduğunu söyledi.

“Yetkililer ve siyasiler bu gücü kaybetmek istemiyor”

Mehmet Avcı, ehliyet vermenin bir güç olduğunu, sözlü sınavla istenilene verilip istenilene verilmediğini belirtti. Avcı, “Yetkililer ve siyasiler bu gücü kaybetmek istemez” dedi.

Mehmet Avcı, “Dünya ehliyet vermede soruları bilgisayarın seçtiği döneme geçti” diye konuştu. “Hükümet tüm bunları düzeltecekse ne mutlu bize” diyen Avcı, “bu hükümet de bu işleri düzeltmeden gidecekse kara listeye yapamayanların yanına yazılacak” dedi.

