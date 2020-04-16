“Yetkililerin bu teslimattan haberi yok!” iddiası ortalığı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ülkemize hibe edilen tıbbi malzeme ve ilaçları Metehan Sınır Kapısı’nı geçerek ara bölgede teslim alan PU 118 plakalı aracın, yetkili makamlardan izinsiz olarak ara bölgeye geçtiği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan habersiz şekilde yapılan bu teslimat nedeniyle Başbakanlığın harekete geçtiği iddia edildi.

Ara bölgede söz konusu ilaçları teslim alarak Kuzey Kıbrıs’a geri dönen PU 118 plakalı van aracın Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Cypromer LTD. isimli hazır beton firmasına it olduğu öğrenilirken, Başbakanlığın söz konusu aracın bulunması için Polis Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiği de iddia edildi.

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL