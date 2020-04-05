Yiğit: “Halk sağlığını düşünen zihniyet böyle bir karar almaz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Örgütlenme Sekreteri Serman Yiğit, hükümetin aldığı yeni bir karar doğrultusunda yarın itibariyle Araç Kayıt Dairesi gibi kurumları yeniden vatandaşın hizmetine açacağı duyurusunun yapılmasını hayretle karşıladıklarını ifade etti.

Halk sağlını düşündüğünü savunan bir zihniyetin böyle bir kararı nasıl alabildiğini savunan Serman Yiğit, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan ‘Araç Kayıt Dairesi açık olacak fakat ödemelerinizi online yapın çağrısına kimsenin uymayacağını ve Araç Kayıt Dairesi’nde yığılmalar olacağını savundu.

KTAMS Örgütlenme Sekreteri Serman Yiğit tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Hükümet, yarın Araç Kayıt Dairesi vb. kurumları vatandaşın toplu hizmetine yeniden açacağının duyurusunu yaptı. Halk sağlığını düşünen zihniyet böyle bir karar almaz. Bu yaptığınız çağrıya ne vatandaş ne de çalışanlar uymayacaktır! Alttaki fotoğraf dışarı çıkma yasağından bir gün önce Araç kayıt Dairesinde çekilmiştir.Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünüyorsanız “Evde kalın Güvende Kalın”