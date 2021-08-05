Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen Beşparmak Dağlarının eteğindeki ağaçlık araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı.

Kanal SİM’e konuşan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, söz konusu arazinin önceden “askeri bölge” olduğunu, 2018 yılında Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile 49 yıllığına 75 dönüm arazinin Güven Yapı Kooperatifi’ne kiralandığını belirtti. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, arazinin diğer kısmının ise hastane yapımı için asker tarafından terk edildiğini ifade etti. 2018 yılında Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu Bakanlar Kurulu kararını Şehir Planlama Dairesi’ne göndermediğini savunan Türkmen Yiğitcan, “Eğer bize zamanında gönderselerdi, biz imar planında düzeltmeyi yapacaktık” dedi.

Türkmen Yiğitcan, Güven Yapı Kooperatifi tarafından Eylül 2019’da konut restoran ve havuz yapımı için kendilerine söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile bir başvuru yapıldığını ve bu projeye onay verdiklerini belirtti. Türkmen Yiğitcan, projenin içinde amfi tiyatro, toplantı odası, tenis kortu, basketbol sahası gibi yapıların da olacağını ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan projeyle ilgili üst düzey bir yönetici ise “tüm proje sürecinin yasalara uygun olarak yapıldığını” söyledi.

“Çed raporu, Belediye imar izni, tüm izinler yasalara uygun olarak alınarak projeye başlandı. Hiçbir noktada yasaya aykırılık veya kanunsuz bir girişim yapılmadı” denildi.

Yiğitcan: “Girne İmar Planı'nda düzeltme yaptık”

Sağlık Bakanlığının “Kalan arazi hastane için yeterlidir” diye görüş verdiğini ifade eden Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, “Daire olarak Girne İmar Planı'nda düzeltme yaptık. Bu düzeltme devletin devamlılığının gereğidir” dedi. Söz konusu bölgenin hastane ile beraber imara açıldığını anlatan Türkmen Yiğitcan, “Biz yapılan bir hatayı düzelttik. Herhangi bir yurttaş da aynı durumda olabilirdi, aynı işlemi yapardık” şeklinde konuştu. Türkmen Yiğitcan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na mensubu subay ve astsubayların moral-motivasyon ve aidiyet duygusunun güçlenmesi için öngörülen bir proje olduğunu söyledi.

Gürcafer: “Davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındı, bu yasaya aykırı”

Kooperatif üyeleri için çıkarılan projede davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındığını anlatan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bunun Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğunu belirtti.

Kaymakam: “Bize ulaşan bilgi yok, bilgi için en doğru adres Belediye”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise Girne Merkeze bağlı inşaat faaliyetlerinin dosyalarının Girne Belediyesi’ne gittiğini ifade ederek, konuyla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmadığını belirtti. Güneş, “Bilgi için en doğru adres bu bağlamda Girne Belediyesi’dir” dedi.

Şehir planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“Hastane arazisi olarak devlete verildi, akabinde bir kısmı askere kiralandı”

Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın araziye ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Şehir Planlama Dairesi’ne göndermediğini savunan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, “Eğer bize zamanında gönderselerdi, imar planında düzeltmeyi yapacaktık” dedi.

Güven Yapı Kooperatifi tarafından başlatılan çalışmada Eylül 2019 yılında Şehir planlama Dairesi’ne başvuruda bulunulduğunu anlatan Yiğitcan, projenin detaylarına da yer verdi.

Yiğitcan, şöyle devam etti:

“Bu proje bağlamında 105 adet konut, bir restoran, bir adet yüzme havuzu, bir adet çocuk yüzme havuzu, bir toplantı binası, bir adet yardımcı ev, bekçi odası, tenis kortu, basketbol sahası, tiyatro ve arıtma tesisi gibi projelere onay verdik. Bununla ilgili ise Çevre Koruma Dairesi ve Elektrik Kurumu’ndan ve Belediye gibi ilgili yerlerden görüşler alarak bu dosya onayı sonuçlandırıldı. Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu görüşlerini de alarak bu yola girdik.”

Bu arazinin mülkiyetinin Askeri Birliğe ait olduğunu belirten Yiğitcan, Girne İmar Planı yürürlüğe girmezden önce ‘hastane arazisi olarak’ devlete verildiğini belirtti. Yiğitcan, akabinde bu arazinin 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından bir kısmının Güvenlik Kuvvetleri Yapı Kooperatifi’ne kiralandığını, bir kısmının ise hastane için ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Elektrik Kurumu, Çevre Dairesi ve ilgili Belediye tarafından izinlerin alındığı bilgisini de paylaşan Yiğitcan, Sağlık Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ne de danışılarak bu projeye onay verildiğinin altını çizdi.

Kaynak : Yenidüzen