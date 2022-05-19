Yiğitcan Hekimoğlu: “Ülkemizde spora katkı ne yazık ki yetersiz!”

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta etkinliklerle ve gençlik ile spora yapılan vurgularla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bayramı’nda açıklama yapan milli gururumuz, şampiyon Yiğitcan Hekimoğlu ise başarılarına ramen yeterli desteği göremiyor.

MADALYALARA DOYMAYAN ATLET YİĞİTCAN

Yiğitcan, 12 senedir aktif olarak profesyonel düzeyde atletizm branşıyla uğraşıyor. Birçok ulusal ve uluslararası düzeyde rekor, madalyalar ve ilklere imza attı.

Türkiye Milli takımıyla; Kıbrıs Türklerini temsiliyetine katkı, kısıtlamalar ve engellemelere rağmen fırsat verildikçe Kıbrıs Türklerinin uluslararası arenada baş gösterebileceğine olan inancı ve umudunu herşeye rağmen korumayı sürdürüyor.

DEVLETİN KATKISI SINIRLI

KKTC’de spora özgü onun gelişimi tanıtımı ve geliştirmesi adına bir sistemin olmayışına dikkat çekiyor Yiğitcan ve ekliyor:

“Katkı koyacak kurum ve kuruluşların vizyon ve emek anlamında isteklerinin olmayışından dolayı, ikili ilişkiler ile kurulan bağlar ve maalesef ilerleyişin zor ve meşekatli oluşundan dolayı yapılan veya yapılmak istenen katkıların da yıllardır sekteye uğradığı bir süreci yaşıyoruz.

KKTC bireysel anlamda kazanılan başarıların halkın gözünde önemli bi yere sahip olduğunu düşünmekle beraber bu başarıların atletizm anlamında son yıllarda bir ivme kazandığını dile getirebilirim.”

ÖZEL SEKTÖR HERŞEYE RAĞMEN SPORCUYA DESTEK ÇABASINDA

Özel sektörün, devlet işleyişinin ve kanunların belirsizliğinden ötürü (sponsorluk yasası) her ne kadarda geri adım atsa da, kurulan bağlar ve anlayış sayesinde destek olduğunu ihmal etmiyor Yiğitacan ve ekliyor:

“Türkiye yıllardır kurulan ve son zamanlarda gelen başarılarla beraber geliştirilen bir yapıya ve anlayışa sahip. KKTC bu anlamda dünya ve Avrupa örneklerini inceleyip kendini geliştirmesi yetenek taraması yapılıp birçok branşda uluslararası yarışabilecek sporcuları yetişdirmeye hedef edinmelidir” dedi.

YİĞİTCAN 4 BÜYÜK HEDEFE ODAKLANDI

2022 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası, Avrupa Atletizm Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz oyunları olmak üzere 4 büyük hedefe odaklanmış durumda Yiğitcan Hekimoğlu. Tüm bunların yanı sıra performans atletik antrenörlüğüyle beraber bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilere faydaa sağlamak istiyor...

KAYNAK : KIBRIS POSTASI