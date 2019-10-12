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Yiğitler'de yüzlerce rulo balya yandı

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:57
Yiğitler'de yüzlerce rulo balya yandı

Yiğitler Ağıllar Bölgesinde, 13 yaşındaki bir çocuğun  yakmış olduğu mangalı söndürmek için su döktüğü esnada mangaldan kıvılcım sıçraması sonucu yangın  çıktı.

Çıkan yangın sonucunda mangalın yanında  bulunan  Cem GÜÇLÜHAN’a ait 350 adet rulo balya tamamen, balyanın bulunduğu yer olan etrafı açık üstü çinkoyla kapalı ambar kısmen, ve yine Cem GÜÇLÜHAN’a ait aracın sol kapısı, sol sürgülü kısmı, sol yanı ve sol arka ışıkları ısıdan zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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YiğitlerBalyaYangınHaberGündemKıbrıs
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