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YİĞİTLER KÖYÜNDE TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Boğazköy’de uyuşturucu madde meselesiyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişinin tutuklandığını kaydetti.

06 Ekim 2020 Salı 12:47
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YİĞİTLER KÖYÜNDE TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Boğazköy’de uyuşturucu madde meselesiyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Boğazköy’de 1 Ekim tarihinde meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı tespit edilen, A.O.Y.(E-43), E.I.G. (E-23) ve O.S.Y.’nin (E-40) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

YİĞİTLER KÖYÜNDE TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Öte yandan, Yiğitler köyünde M.G.’nin (E-42) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 161 adet canlı mermi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

GAZİMAĞUSA’DA ARAÇ YAKMA

Gazimağusa'da bugün 15 Ağustos Bulvarı yolu üzerinde park halinde bulunan Feryal ve Atif Adem’e ait JG 095 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.  

YENİERENKÖY’DE PULYA AVLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

Yenierenköy’de Adaçay Deresi mevkiinde M.Ö.’nün (E-48), avlanması yasak pulya kuşlarını kanunsuz avladığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. 

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