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Yıkım bugün bakanlık kontrolünde başladı

Kömür ocakları bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi kontrolünde yıkılmaya başladı... 

07 Aralık 2017 Perşembe 13:25
Yıkım bugün bakanlık kontrolünde başladı
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Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren, gamini olarak bilinen kömür ocakları bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi kontrolünde yıkılmaya başladı. 

Bakanlar Kurulu tarafından Çevreye büyük zararlar veren ve doğayı tahrip eden gaminilerin yıkım kararı çerçevesinde kömür ocaklarının yıkım süreci başladı. 

Bu çerçevede, Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren, kömür ocakları Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi kontrolünde yıkılıyor. 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gamini işletmecileri ve bölge halkı ile  yaptığı görüşmeler sonucunda varılan uzlaşı çerçevesinde gerçekleştirilen yıkımda, bölgedeki gamini işletmecileri de hazır bulundu. 

Yayla ve civarında başlayan gamini yıkım çalışmaları devam edecek. 

Yıkım çalışmalarının ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalarla, kömür ocaklarının yeni gösterilen bir yerde yeni bir sistemle faaliyete geçmeleri hedefleniyor. 

Kömür ocağı işletmecileri, kontrollü ve bilinçli bir şekilde bu işi yürütmek istediklerini belirterek, Bakan Ataoğlu ile yaptıkları görüşmeden sonra bu konuda kalıcı bir çözüme ulaşılacağı konusunda tatmin olduklarını söylediler. 

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