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Yıktı döktü

Dikmen’de dün akşam saat 22.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

30 Ocak 2018 Salı 10:39
Yıktı döktü
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Havadis'te yer alan habere göre, Dikmen’de dün akşam saat 22.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Şaziye Şanlıkol sürdüğü FH 181 plakalı aracı ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye ait Çelebi Konfeksiyon isimli dükkanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kerpiçten yapılan duvar aracın üzerine çöktü. Sürücü Şaziye Şanlıkol’un ayağı araçta sıkıştı. Kaza yerine giden itfaiye ekipleri Şanlıkol’u sıkıştığı araçtan çıkardı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şaziye Şanlıkol’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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