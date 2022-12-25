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Yılbaşı yoğunluğu... Ercan cuma gün rekor kıracak!

Ercan Devlet Havalimanı 30 Aralık Cuma en yoğun günlerinden birini yaşayacak. Yeni yıl öncesi Ercan Havalimanı’ndan tam 87 sefer gerçekleşecek.

25 Aralık 2022 Pazar 14:11
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Yılbaşı yoğunluğu... Ercan cuma gün rekor kıracak!



ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Ercan Devlet Havalimanı 30 Aralık Cuma en yoğun günlerinden birini yaşayacak. Yeni yıl öncesi Ercan Havalimanı’ndan tam 87 sefer gerçekleşecek.

Ercan Devlet Havalimanı tarihinin en kalabalık yeni yıllarından birine hazırlanıyor.

29 Aralık Perşembe gününden itibaren yeni yıl yoğunluğu yaşamaya başlayacak olan Ercan Havalimanı, yılbaşı ertesi olan 1 Ocak Salı günü de dahil 264 sefere ve binlerce yolcuya ev sahipliği yapacak. 

Yoğunluğun 29 Aralık'ta başlayacağı Ercan Havalimanı 29 Aralık'ta 64 sefere ev sahipliği yapacak. Ercan, 30 Aralık'ta rekora koşacak ve bir günde 87 sefer gerçekleşecek. Yılbaşı günü olan 31 Aralık Cumartesi ise yoğunluk yerini dinginliğe bırakacak. 31 Aralık'ta Ercan'da sadece 42 sefer gerçekleşecek. Yeni yıl süresince en yoğun diğer gün de tatilin bittiği 1 Ocak olacak. 1 Ocak'ta da Ercan 71 sefere ev sahipliği yapacak. 

Rekor Pegasus’ta!
4 Gün içerisinde yapılacak olan 264 seferin çoğunu Pegasus Havayolları gerçekleştirecek. Pegasus Havayolları 4 günde tam 120 kez Ercan Havalimanı’na teker koyacak ya da tekerler pistten ayrılacak. Pegasus Havayolları’nı 109 seferle Türk Hava Yolları, 35 seferle Freebird takip edecek. 

264 Seferin 130'u İstanbul’a!
4 Gün içerisinde gerçekleşecek 264 seferin 130'u  İstanbul’la karşılıklı olarak yapılacak. İstanbul'u 34’le Ankara, 23'le Adana, 22’yle Antalya, 20’yle İzmir , 8’le Gaziantep ve 4'le Diyarbakır ve Trabzon ve 2 ile Kayseri takip edecek.

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