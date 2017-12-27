"Yılbaşına özel" fiyatlar uçuyor

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Yılbaşına sayılı günler kala KKTC ile Türkiye arasında uçak bileti fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Yılbaşı tatili nedeniyle yurt dışına yönelik aşırı talep, bilet fiyatlarına yansıdı. Yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler bu yıl kesenin ağzını biraz açacak.
Cep yakıyor
Yılbaşı öncesi İstanbul gidiş-dönüş bilet fiyatları kişi başı ortalama en düşük 171-126 TL arasında seyrederken, en yüksek bilet fiyatları ise, 685.99-257.24 TL arasında seyrediyor.
Ankara’ya gidecek olanlar 1.400 TL’ye uçacak
Yılbaşında rotasını Ankara’ya çevirmek isteyenler ise, gidiş-dönüş ortalama en düşük kişi başı 121.74-109.24 TL, en yüksek ise 715-692.24 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Yılbaşına İzmir’de girecek olanların cebinden 1.640 TL çıkacak
29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında yılbaşına İzmir’de girmek isteyenler ise, kişi başı gidiş-dönüş en düşük 136.74-105.74 TL, en yüksek 956-692.24 TL gibi bir yol masrafı yapmak zorunda kalacak.
Adana bilet fiyatları tavan yaptı
Yılbaşında Adana’yı tercih eden tatil severler ise ceplerini de yakmaya hazır olacak bu yıl. Ercan-Adana gidiş-dönüş kişi başı en ucuz bilet fiyatı 121.74-113.74 TL olurken, en yüksek uçak fiyatı ise gidiş-dönüş 674.98 TL arası ile 697.44 TL arasında olacak.
En yüksek İzmir, en düşük İstanbul
Yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler için en yüksek bilet fiyatları ile gidiş-dönüş toplam 1.638.24 TL ile İzmir iken, en düşük bilet fiyatı ise gidiş-dönüş toplam 297 TL ile İstanbul oldu.
İstanbul Gidiş - Dönüş En Düşük ve En Yüksek
Gidiş – en düşük: 171 TL
Dönüş- en düşük: 126 TL
Gidiş-Dönüş-en düşük: 297 TL
Gidiş – en yüksek: 685.99 TL
Dönüş- en yüksek: 257.28 TL
Gidiş-Dönüş- en yüksek: 943.27 TL
Adana Gidiş - Dönüş En Düşük ve En Yüksek
Gidiş – en düşük: 121.74 TL
Dönüş- en düşük: 113.74 TL
Gidiş-Dönüş- en düşük: 235.48 TL
Gidiş – en yüksek: 674.98 TL
Dönüş- en yüksek: 697.44 TL
Gidiş-Dönüş- en yüksek: 1.372 TL
Ankara Gidiş - Dönüş En Düşük ve En Yüksek
Gidiş – en düşük: 121.74 TL
Dönüş- en düşük: 109.24 TL
Gidiş-Dönüş- en düşük: 230.98 TL
Gidiş – en yüksek: 715 TL
Dönüş- en yüksek: 692.24 TL
Gidiş-Dönüş- en yüksek: 1.407.24 TL
İzmir Gidiş - Dönüş En Düşük ve En Yüksek
Gidiş – en düşük: 136.74 TL
Dönüş- en düşük: 105.74 TL
Gidiş-Dönüş- en düşük: 242.48 TL
Gidiş – en yüksek: 946 TL
Dönüş- en yüksek: 692.24 TL
Gidiş-Dönüş- en yüksek: 1.638.24 TL