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''Yılbaşında telafi adımı atılacak''

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Balıkesir'deki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacaklarını söyledi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 19:26
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''Yılbaşında telafi adımı atılacak''



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili mesajları dikkat çekti.

"Kimse akıl vermesin, faiz her geçen gün, hafta ve ay inmeye devam edecek'' diyen Erdoğan, yılbaşında refah kaybını telafi eden adım atacaklarını da söyledi.

''YATIRIM BEDELİ 10 MİLYAR 819 MİLYON LİRAYI BULUYOR''

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz.

''BURASI KASABA DEVLETİ DEĞİL TÜRKİYE''

Çalışacağız, üreteceğiz, ihracatımızı da bununla patlatacağız. Burası kasaba devleti değil Türkiye. 6'lı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler. Balıkesir'de toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

''BALIKESİR'DE TOPLAM 3 BİN 900 KONUT İNŞA EDECEĞİZ''

250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. İlk evim ve ilk iş yerim projesine şu anda Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 42 bin başvuru yapıldı. Vatandaşımızı sokakta bırakmadık, her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olacağız. Balıkesirli çiftçilerimize 4,6 milyar lira destek verdik.

''BU SEÇİMLERİN BAŞLIĞI TÜRKİYE YÜZYILI''

Bu seçimlerin başlığı 'Türkiye Yüzyılı.' 'Türkiye Yüzyılı' için mücadele edenleri biliyorsunuz.

''DÜNYA İKİNCİ CİHAN HARBİ SONRASINDAKİ EN ZORLU DÖNEMİNİ YAŞIYOR''

Dünya İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyoruz. Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

''YÜKSEK ENFLASYON TÜM DÜNYANIN SORUNU''

En büyük sorunumuz yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Ekonomik tetikçilerin önünü kestik, baronların karşısında ülkemizin hakkını savunduk.

''YILBAŞINDA TELAFİ ADIMI ATILACAK''

Fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs? 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur.

''FAİZ İNMEYE DEVAM EDECEK''

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanEkonomi
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