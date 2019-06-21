Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Birileri 'Siz Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta petrol arayamazsınız.' diyor Peki diğerleri niye arıyor kardeşim?” dedi.

Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: "Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. S-400 alacağız. Diyoruz ki ülkemizi savunacağız kardeşim.

Tehditler var, füzeler, roketler geliyor. Kilis’te, Hatay’da atılan roketlerle 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Savunmamızı yapacağız diyoruz.'Yapamazsınız' Siz verin. Vermiyor. Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz?

'Siz Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta petrol arayamazsınız.' Peki diğerleri niye arıyor kardeşim? 'Efendim, siz Afrin’de, Cerablus’ta, El-Bab’ta operasyon yapamazsınız.

Siz Kuzey Irak’ta operasyon yapamazsınız. Suriye’nin kuzeyindeki terör kuşağını ortadan kaldıramazsınız.'

Bize böyle işler sökmez. Bu millete bu işler sökmez. Bu milletin bir özelliği var, istiklal, bağımsızlık bizim karakterimizdir.

Türkiye’ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir."