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Yıldırım, Dipkarpaz'ı ziyaret etti

ipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Binali Yıldırım ile  bir araya gelerek Dipkarpaz Kabristanlığı’na gitti, daha sonra  ise halkla görüştüler.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:27
Yıldırım, Dipkarpaz'ı ziyaret etti

TBMM eski Başkanı, eski Başbakanı, eski Ulaştırma Bakanı ve AKP Milletvekili Binali Yıldırım, dün Dipkarpaz'ı ziyaret etti.  Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Binali Yıldırım ile  bir araya gelerek Dipkarpaz Kabristanlığı’na gitti, daha sonra  ise halkla görüştüler.

Suphi Coşkun, Binali Yıldırım’ı kendi evimde ağırlama fırsatı bulduğunu belirterek “kendisine ve eşine mütevazilikleri ve samimiyetleri için çok teşekkür ederim. Ben ve halkım bizleri kırmayıp ziyarette bulundukları için teşekkür ediyoruz”dedi.

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Son Güncelleme: 18.11.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
KKTCGündemHaberYıldırımdipkarpaz
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