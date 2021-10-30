Yıldırım: Taraf değiliz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Kurultaya davetli olarak katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım da geldi.

Binali Yıldırım konuşmasında , "Bizim daha önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımız olduğu bu yarışta bu durum bizim taraf olduğumuz anlamı taşımaz" diyerek tarafsızlık mesajı verdi.

Yıldırım, siyasetin etik değerler, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı yapılması gerektiğini vurguladı, “Her kime ne sebeple olursa olsun yapılan saldırı, bütün siyaset kurumuna yapılmış demektir. Buna birlikte karşı durmamız şarttır” dedi.

Yıldırım, Başbakan Saner’e de seslenerek, “Bunlar elbette geçecektir. Esas olan UBP kardeşliğidir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, kurultay heyecanına ortak olmak için burada olduğunu söyledi, ‘KKTC’nin siyasi birikim ve olgunluğunu özetleyen UBP’nin’ başarılı bir kurultay geçirmesini diledi.

Yıldırım, siyaset gözetmeksizin Kıbrıslı Türklerin meselelerini ‘kendi’ meseleleri olarak gördüklerini belirtti.

UBP’nin KKTC’yi istikbale kavuşturmak ve bunu temin etmek için kurulduğunu ifade eden Yıldırım, “UBP, geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi öncelik olarak gördü” dedi. Yıldırım, siyasi istikrarın devamının elzem olduğunu da dile getirdi.