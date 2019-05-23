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Yıldırım ve Sarıgül tutuklu kalacak

23 Mayıs 2019 Perşembe 21:18
Yıldırım ve Sarıgül tutuklu kalacak
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Girne’de önceki gün polis tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Fatih Yıldırım ile Ayhan Sarıgül bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

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Polis, Fatih Yıldırım ile Ayhan Sarıgül’ün önceki gün Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda şüpheli görülerek üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonrası zanlılarla ilgili muhacaret kontrolü yaptıklarını ifade etti.

Yapılan kontrolde Yıldırım’ın 2018 yılı Haziran, Sarıgül’ün ise 2018 yılı Mart ayından beridir ülkeden izinsiz kaldıklarını tespit ettiklerini aktaran polis, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını belirterek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih YıldırımAyhan SarıgülTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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