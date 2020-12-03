Yıldırım'da yaşayan Hasan Öncün (E-57), bugün 14.00 sıralarında ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yıldırım’da ani ölüm
Yıldırım'da yaşayan Hasan Öncün (E-57), bugün 14.00 sıralarında ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
03 Aralık 2020 Perşembe 18:21
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Yıldırım'da yaşayan Hasan Öncün (E-57), bugün 14.00 sıralarında ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.