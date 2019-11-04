‘Yıldız Olmak Kolay Mı?’ izleyiciyle buluşuyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri, 7 Kasım Perşembe akşamı Çatalköy Belediye Tiyatro SU tarafından sahneye konulan müzikli komedi “Yıldız olmak kolay mı ?” adlı tiyatro oyunuyla başlıyor. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek oyun saat 20:00’da başlayacak.

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden (03928152119/101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (05338212144) temin edilebilir. Etkinlikler için yer ayırtanların, etkinliklerden iki gün önce biletlerini satın alması gerekiyor.

Oyunun konusu nedir?

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor. Oyunda, kolay yoldan ünlü olmak isteyen ve para kazanmaya çalışan oyun karakterlerinden Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin yıldız olamadan balonlarının nasıl söndüğü anlatılıyor. Oyunda anlatılanların günümüzde de her iş kolunda geçerli olduğu eğlenceli ve komik bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Genel sanat yönetmenliğini Derman Atik üstlenirken, yardımcı yönetmenliği, Fatma Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu gerçekleştiriyor. Dekor tasarımı Derman Atik tarafından yapılırken, kostüm seçimi Mehmet Soyluoğlu, Fatma Tüney, ışık tasarımı Mehmet Saygıer, müzikler ve efektler Evren Mercimekçi tarafından yapılıyor.

Işık uygulaması Mehmet Saygıer, müzik efekt uygulama, Ömer Kadiroğlu, dekor uygulama Levent Korol ve Celal Onat tarafından yapılırken, Fethi Ercan da perdecilik görevinde yer alıyor. Özge Varoğlu Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim Tunakan, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatma Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Sazende olarak Ferit Dar, Kemal Derin, Selçuk Orakçı görev alırken hanende olarak Fazie Sertel, Şerife Eminağa, Sevil Birben Sargın, Aileta Futsi, Ayşen Rahvancıoğlu, Jale Yılmaz, Bahar Akpınar oyuna ayrı bir renk katıyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

7, 12 ve 14 Kasım, Çatalköy Belediye Tiyatro Su “Yıldız Olmak Kolay Mı” ?

19 ve 21 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu “İkinci Caddenin Mahkumu”

26 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik Ekibi “Yedi Kocalı Hürmüz”

28 Kasım, 3 ve 5 Aralık, Çatalköy Belediye Tiyatro Su “Çökme Tehlikesi Var”

10 Aralık, Girne Belediyesi Oda Orkestrası “Klasik Müzik Konseri”

13 Aralık, Girne Belediyesi ve İzmir Çiğli Belediyesi “Dünya çocuklarına Mektuplar söyleşi”

17 Aralık, Girne Belediyesi TSM Topluluğu “Türk Sanat Müziği Konseri”

(BRT/SM)