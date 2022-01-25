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Yılın baklava üreticisi Bilge Tatlı

25 Ocak 2022 Salı 21:58
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Yılın baklava üreticisi Bilge Tatlı
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Kuzey Kıbrıs'ın önemli firmalarından biri olan Bilge Tatlı yılın baklava üreticisi ödülüne layık görüldü.

Bilge Tatlı direktörü Mehmet Bulanık, Kuzey Kıbrıs'a getirdikleri ödül hakkında şunları söyledi:

Hava Muhalefeti dolasıyla katılamadım 
Benim adıma Ödülü Dostum Mesut öztürk aldı Teşekkür ediyorum 
Uluslararası Yılın Baklava Üreticisi ödülünü Kıbrıs’a Bilge Tatlıya Layık görüldü.
Kıbrıs Türk Halkının damaklarını tatlandırıp,
yüzlerini güldürmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz…

Lezzet, Sürdürülebilir Kalite ve Kapasite olarak sektörde lider konumda olduğumuza inanıyoruz. Bizimle aynı inancı paylaşarak bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunmak isterim.

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