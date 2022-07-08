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Yılın ilk yarısında 13 kişi öldü, 425 kişi yaralandı

KKTC’de yılın ilk 6 ayında trafik kazalarında 13 kişi öldü, 425 kişi de yaralandı.

08 Temmuz 2022 Cuma 12:57
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Yılın ilk yarısında 13 kişi öldü, 425 kişi yaralandı
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KKTC’de ilk 6 ayın trafik bilançosu ağır oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında, 11’i ölüm, 314’ü yaralanmayla sonuçlanan toplam bin 861 trafik kazası yaşandı.

Kazaların bin 536’sı ise sadece hasarla atlatıldı.

- Kazalarda yaklaşık 45 milyon TL zarar meydana geldi

6 aylık süre içerisinde meydana gelen kazalar sonucunda toplam 44 milyon 909 bin 665 TL’lik zarar meydana geldi.

Bölge dağılımına göre ise, kazaların 661’i Lefkoşa, 580’i Girne, 433’ü Gazimağusa, 102’si Güzelyurt, 85’i ise İskele’de gerçekleşti.

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