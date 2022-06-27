Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin Adaylar Belirlendi

Jüri, İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği ve bu yıl yine Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin adaylarını belirlemek için İKD Köşk’te toplantı düzenlendi.

Jüri üyeleri, toplantıda proje ile ilgili stratejilerini belirleyerek, girişimci adaylar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki günlerde adayları birebir ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak.

Jüri toplantısında moderatörlük yapan İKD Başkanı Selin Candemir, Yılın Kadın Girişimcileri Ödül töreni projesinden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek, iş dünyasındaki kadınların yan yana gelerek birbirlerine rol model ve ilham kaynağı olmalarına olanak sağlamanın, kadınların ülke ekonomisindeki katkılarını artırmaları ve iş yaşamında daha görünür olmalarını teşvik etmek için dernek olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kadınların ekonomiye olan katkısını ve görünürlüğünü desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, girişimci kadınların 5 farklı kategoride ödüllendirileceğini ifade etti. Tanpınar, “Başarılı ve girişimci Kıbrıs Türk kadınının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’ne Telsim olarak bu yıl yine ana sponsoruz. Telsim olarak, üreten kadınları teşvik eden, girişimci kadınları daha da geliştiren projelere imza atmaya devam edeceğiz. “dedi.

Yılın Kadın Girişimcileri 10 kişilik bağımsız jüri tarafından seçilecek. Jüri, 9 farklı sektör, ekonomik örgütten birer temsilci ve bağımsız bir ekonomistten oluşuyor. Jüride, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fatma Özok, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç, Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhit İnce, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Faize Sertel, 2020 Yılı Kadın Girişimcileri Yağmur ve Yaprak Özyalçın, bağımsız danışman Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış yer aldı.