Yılkar’ın 2 yıllık kaçışı sona erdi!

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi’nden tutuklu bulunduğu 7 Şubat 2018 tarihinde, çöp boşaltmak için dış avluya çıktığı esnada teller üzerinden atlayarak firar ederek Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollarla geçiş yapan ve o tarihten bu yana aranmakta olan Süleyman Yılkar, Kuzey Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edilerek tutuklandı.

Bu sabah, saat 03.00 sıralarında , Beyarmudu Kara Sınır Kapısı üzerinden Güney Kıbrıs’tan gelip Kuzey’e geçmek isteyen Süleyman Yılkar, tespit edilerek tutuklandı.

ÇÖP DÖKMEYE ÇIKTIKLARINDA FİRAR ETMİŞLERDİ

2018 yılı Şubat ayında, Merkezi Cezaevi’nin avlusuna çöp dökmek için çıkan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, cezaevinden firar etmişti. Firar eden her iki isim de yasa dışı yollardan kaçtıkları Kıbrıs’ın güneyinde yakalanmıştı. Kıbrıs’ın güneyinde de uyuşturucu suçundan yakalanan firari tutuklular, Güney Kıbrıs’ta yargılanmıştı.