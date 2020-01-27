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Yıllarca ölen akrabasının maaşını çekti!

27 Ocak 2020 Pazartesi 17:18
Yıllarca ölen akrabasının maaşını çekti!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 18 Ocak 2011 tarihinde vefat eden akrabasının 7 yıl maaşını alarak 257 Bin 751 TL devleti dolandıran Hasan Kaptan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa’da 18 Ocak 2011 tarihinde vefat eden akrabasının maaşını 7 yıl boyunca alarak 257 Bin 751 TL devleti dolandıran Hasan Kaptan itham edildiği suçları kabul etti. 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği, Sahtekârlıkla para ve eşya temini suçunun 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi. Sağer, sanığın akrabası olan İsmail Hakkı Kaptan’ın 18 Ocak 2011 yılında ölümünü ilgili Sosyal Sigortalar dairesine bildirmeyip, 7 yıl 4 ay boyunca 89 davaya konu suçu işleyip, sahtekârlıkla 257 bin 751 TL’yi hakkı olmadan alıp, devleti zarara uğrattığını belirtti. Yargıç Sağer, sanığın suçu planlayarak ve 7 yıl 4 ay boyunca suç işleyip, 257 bin 751 TL zarara uğratmasını aleyhine değerlendirdiğini belirtti. Sağer, sanık Hasan Kaptan’ın maaşının yüzde 70 ile 10 yıllık süreçte Sosyal Sigortalar Dairesi’nin zararını ödeyecek olmasın kısıtlı bir şekilde lehine değerlendirdiğini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Sağer, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini açıkladı. Sağer, ilgili daire personelinin ihmali olup, olmadığına ilişkin soruşturma başlatılmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
DolandırıcıHaberKKTC
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Vatandaş 2020-01-27 18:51:56

Bir tipe bak şeytan gibi sıfatına tüküreyim para için devletini dolandıran çalan çırpana nalet olsun hemde bin defa haram zıkkım olsun vatandaşının parasını çalan kansız onursuz şerefsizlere nalet olsun iki cihanda

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