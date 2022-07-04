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Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi

KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan iki zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:42
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Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi
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(Kamalı Haber)

KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan iki zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan  bulunan Zanlı-1 David Chucwuemeka ve Zanlı-2 Jessica Ogochukwu Ogbu’nun KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi.,

Polis, 30.06.2022 tarihinde alınan bilgi üzerine mahkeme emri gereği bir polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde, konu adreste ikamet eden David Chucwuemeka Ogbu (E-22 İşsiz Nijerya) ve Jessica Ogochukwu Ogbu’nun (K-21) 30.09.2020 tarihinden itibaren ikamt izinsiz olduklarının tespit edilip adı edilenlerin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, zanlıların İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şube'sinden yapılan araştırmada KKTC'de yasal statülerinin olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlıların serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmeleri kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, bu aşamada zanlıların 15 gün sure ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.

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