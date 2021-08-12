YILLIK 1 DOLAR’A PEŞKEŞ…

GÜNDEM KIBRIS /ÖZEL HABER

YILLIĞINA 1 DOLAR ÖNERDİLER… Dörtlü hükümet döneminde de Maliye Bakanlığını yürüten Serdar Denktaş İlgili arazinin rayiç bedeli için yeniden Bakanlar Kurulu’na kararı taşıyor. Yıllığı 1 dolar önerisine Halkın Partisi karşı çıksa da kararın iptali için bir girişimde bulunulmadı. Ülkede infial yaratan arazide inşaat çalışmaları sürerken, Saner hükümetinin konuyla ilgili hala tavır almamasına karşın toplumda tepkiler giderek artıyor.

ÇEVRECİLER HAREKETE GEÇTİ… Hasan Sarpten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu inşaatın durdurulması için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Sarpten, “Kimsenin yasaları çiğneyerek doğamızı yok etmesine göz yumacak değiliz. Hazırlıklar tamamlanmak üzere doğasever avukatlarımız aracılığıyla ara emri başvurusu yapıyoruz. Çevreciler sadece heykele karşı diyenlere de selam olsun” dedi.

“BİRİLERİ BUNA ENGEL OLMALIDIR”… Konuya ilişkin Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de açıklamalarda bulundu. Gürcafer, “2017’de alınan kararnamenin gerekçesi abuk sabuk aidiyet duygusu moral motivasyon gibi nedenler nedir günümüzde? Bu durum toplumun gözünde Güvenlik Kuvvetleri gibi değerli bir kurumumuzu yıpratıcıdır ve birileri buna engel olmalıdır” dedi.