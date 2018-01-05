Yılmabaşar: "İskele ve Karpaz’ın da ülkenin kaderi planlama ile değişecek"

Detay Gazetesi'nin haberine göre, TDP’den aday olma sürecini anlatan Yılmabaşar, “Üniversite yıllarından itibaren sivil toplum örgütlerinde çeşitli öğrenci hareketlerinde, birliklerde derneklerde ülkemizin ileriye gitmesi için çeşitli sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunduktan sonra birçok sorunun siyasi irade ile birlikte çözülebileceği tespitini yaparak 2007 yılında TDP’nin kurucu üyesi olarak siyasal yaşama başladım. Daima ezilenden, emekten yana bir dünya görüşüne sahip olduğumdan TDP’de aktif siyaset yapmayı seçtim. 2 yıl İskele İlçe sekreterliği, 4 yıl İskele İlçe Başkanlığı, 2 yıl MYK üyeliği ve halen 2 yıldır da Siyasi İşlerden sorumlu MYK üyesi ve Genel Sekreter yardımcılığı görevini partide sürdürüyorum” dedi.

“Ötekileştirilen bireylerin sorunlarını gündeme almayı düşünüyoruz”

Siyasette göstereceği faaliyetlerle ilgili konuşan Yılmabaşar, “Siyasette daha çok sendikal haklar, çalışma yaşamındaki sıkıntılar, ötekileştirilen bireylerin sorunlarını gündeme almayı düşünüyoruz. Özel sektörde sendikalaşma gibi çalışanlardan ve emekten yana önemli projelerimizi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Emeğin hak ettiği değeri bulması daha güvenli bir çalışma yaşamı ile işsizlerin sorunlarını çözebilmek adına çeşitli projeler ürettik” ifadelerini kullandı.

“Planlama önceliğimiz”

Yılmabaşar ülkede son 15 yıldır gelmiş geçmiş hükümetler tarafından bir plan ortaya konmadığını belirterek TDP’nin önceliği planlamadan yanadır dedi. İskele ve Karpaz bölgesindeki sorunlara da değinen Yılmabaşar ülkesel fiziki planla birlikte 2 yıl içerisinde imar planlarını hayata geçirmeyi planladıklarını ve bunu TDP’nin “Katılım Vizyonu” manifestosuna yazdıklarını hatırlatarak İskele ve Karpaz bölgesinin doğa ve çevre ile barışık bir şekilde planlama ile kalkınabileceğini belirtti. İskele ve Karpaz insanının adeta unutulduğunu belirten Yılmabaşar, “inanıyorum ki bu kader 7 Ocak seçimleri ile birlikte değişecek” dedi.

“Uzun yıllardır siyasette tıkanma durumu mevcut”

TDP’nin 7 Ocak 2018’de yapılacak seçimlerde alacağı oy oranı ile ilgili tahminlerini aktaran Yılmabaşar, “Uzun yıllardır siyasette bir tıkanma ve tahterevalli durumu mevcut. Bu dönemin artık sona ereceğini ön görebiliyoruz. TDP temiz geçmişi güçlü aday kadrosu ve özgür bir gelecek öngörüsü ile 7 Ocak seçimlerinin dengeleri değiştirecek partisi olacaktır. Seçim sonuçlarının yeni dönemde parlamentoda TDP’siz bir hükümet kurulamayacak şekilde oluşması yönünde genel bir kanı da oluştuğunu görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bölgecilik ortadan kalkacak”

Yeni seçim sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Yılmabaşar sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumun uzun bir süredir beklediği çarşaf seçim sistemi ile seçime gidiyoruz. İlk kez olmasından dolayı bazı endişeler olabilir. Buna rağmen sonuçların sağlıklı olacağını düşünüyorum. Seçimi kazanacak milletvekilleri tüm topluma hizmet etme durumunda kalacak kısmen de olsa bölgecilik ortadan kalkacaktır.”

Kadınların siyasetteki rolüne de dikkat çeken Yılmabaşar, kadınların ve gençlerin siyasette daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Yılmabaşar, partilerin kadınlara ve gençlere siyasal kadrolarında daha fazla alan açabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Detay Gazetesi üzerinden mesaj ileten Yılmabaşar şu sözleri kaydetti:

“Ülkede çalışma yaşamı, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok konuda yaşanan sıkıntıların farkındayız, tüm bunlarla ilgili olarak son 15 yıldır kalıcı çözümler üretilemedi, dahası yapısal sorunların arttı. TDP bu sorunları çözecek vizyon, proje ve kadrolara sahip bir parti olarak 7 Ocak tarihine kadar çalışacak. Sonrasında toplumdan aldığı sorumlulukla daha da çok çalışacak.