Yılmaz : “Ben cumhurbaşkanı olsam zamları indirirdim”

Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Feray Konti başkanlığında, KKTC genelindeki ilkokulları temsilen 15 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığında ağırladı.

Tatar, çocukların bayramını kutlayarak, onlarla sohbet etti. Ardından her bir çocukla anı fotoğrafı çektirerek, içerisinde Tatar’ın biyografisinin de yer aldığı “Hiç Vazgeçmedim” adlı kitabın da bulunduğu hediye çantaları dağıttı.

Öğrenciler ise Cumhurbaşkanı Tatar’a çiçek takdim etti.

TATAR: “SİZE TAVSİYEM ARKADAŞLARINIZI ÇOK SEVMENİZ, DERSLERİNİZE VE SOSYAL AKTİVİTELERİNİZE ÖNEM VEREREK, GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMANIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilere 6 yaşındayken bir 23 Nisan kutlamasında askere selam verirken çekildiği fotoğrafı göstererek, o günleri ne kadar özlediğini, güzelce giyinip, arkadaşlarıyla heyecan içerisinde dans ettiği törenleri asla unutmayacağını söyledi.

Atatürk’ün “Gelecek çocuklarımızdır” sözünü vurgulayan Tatar, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek, öğrencilere bugünlerin değerini bilmeleri, arkadaşlarını çok sevmeleri, derslerine ve sosyal aktivitelerine önem vererek, kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamaları nasihatini verdi.

Orada yapılan tüm çalışmaların çocuklar için olduğunu, bu nedenle bakanlığın, okulların, internetin sunduğu tüm imkanları değerlendirmek gerektiğini belirten Tatar, KKTC’nin bu noktaya gelmesinde çok acılar çekildiğini ancak şu an huzur ve barış içerisinde hayatı devam ettirdiklerini kaydetti.

Tatar, 55 yıl sonra bile, ilkokul öğretmenlerinin isimlerini sırayla söyleyebiliyor olmasının öğretmenlerini ne kadar çok sevmiş olduğunun bir göstergesi olduğuna işaret ederek, gençken öğrenme kabiliyetinin çok fazla olduğunu, bu nedenle bu yaşlarda öğretmenlerini en iyi şekilde dinlemelerini söyledi.

TEMSİLİ CUMHURBAŞKANI YILMAZ: “BEN CUMHURBAŞKANI OLSAM ZAMLARI İNDİRİRDİM”

Öğrencilere Cumhurbaşkanı Çalışma Odasını da gösteren Cumhurbaşkanı Tatar, bu odanın tarihi bir oda olduğunu kaydederek, Dr. Fazıl Küçük’ten beri cumhurbaşkanları tarafından bu odanın kullanıldığını anlattı.

Tatar, ziyaret sırasında makamını, temsili olarak, Necati Taşkın İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Mehmet Tunç Yılmaz’a devretti ve “Sen yeni Cumhurbaşkanımızsın. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı koltuğunu devralan Mehmet Tunç Yılmaz ise, 23 Nisan’la ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dans ve provalarla geçen 23 Nisan kutlamalarının kendisi için eğlenceli geçtiğini belirten Mehmet Tunç Yılmaz, ileride bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı olarak ne gibi sorunları çözeceğine de değinen Yılmaz, “Ben Cumhurbaşkanı olsam, zamları düşürürdüm. Fiyatları düşürerek, herkesin ihtiyaçlarını almasını sağlardım” dedi. Bunun üzerine, Tatar, Yılmaz’ı güzel düşünceleri için kutladı.

Ziyarete; Necati Taşın İlkokulu Müdürü Feray Konti başkanlığında, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Yakındoğu İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Necat British College Primary School, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu ve Yenierenköy İlkokulu’ndan birer öğrenci katıldı.