Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren Ürcan mahkemeye çıkarılıyor
11 Kasım 2019 Pazartesi 11:29
2 Kasım 2019 tarhinde, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu. Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılıyor
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