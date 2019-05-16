Yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber geldi.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Yılmaz Doğan’a Şaziye Özasker isimli donör umut oldu.

Doğan ailesinin yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği ve Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.