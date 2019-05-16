Yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber geldi.
Doğan ailesinin yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği ve Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber geldi.
Yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber geldi.
Doğan ailesinin yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği ve Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.