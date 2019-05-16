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Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber

Yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber geldi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 16:32
Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber
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Yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’dan sevindiren haber geldi.

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Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Yılmaz Doğan’a Şaziye Özasker isimli donör umut oldu.

Doğan ailesinin yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği ve Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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