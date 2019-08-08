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Yılmaz tutuksuz yargılanacak

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:16
Yılmaz tutuksuz yargılanacak

Lapta'da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu Oksana Dorofeeva'nın yüzüne içki bardağını atıp yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olan 39 yaşındaki Zulfiya Yılmaz tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Ali Uzun, zanlının dün sabah saat 02.30 raddelerinde, Lapta'da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu 199 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan votka bardağını Oksana Dorofeeva'nın karnına atmak sureti ile adı edileni karnında 3 cm kesi oluşmasına neden olarak yaraladığını ifade eden Uzun, zanlının akabinde tutuklandığını söyledi.

Uzun, Oksana Dorofeeva'nın karnına 3 dikiş atıldığını, şikâyetinin halen devam ettiğini ifade ederek, zanlı aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtti.  Zanlının yazılı dava tebliğine kabul yanıtı verdiğini, KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede ikamet ettiğini aktaran polis, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

 Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı, OksanaDorofeeva'nın kendisine tahrik edici cümleler kullandığını söyleyerek, kendisini işinden attırmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

Yargıç Seran Bensen, huzurundaki şahadeti değerlendirerek, zanlının ülke haricine çıkmaktan men edilmesine, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunmasına, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesine, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla yargılanıncaya değin serbest kalmasına emir verdi.

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