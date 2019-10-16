Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu'nda Kaza!

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde, bugün saat 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu askerlerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Ramazan Zeytun sürdüğü LT 308 plakalı beton mikseri ile Çamlıbel’e doğru giderken sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Zeytun’un yönetimindeki araç ile esnada karşı istikametten gelmekte olan askeri araç çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, askeri araçta bulunan bazı askerlerin hafif yaralandığı öğrenildi.