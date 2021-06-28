Yılmazköy - Şirinevler Anayolu'nda araç yandı

Polis Basın Subaylığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Bugün saat 20.30 sıralarında Yılmazköy - Şirinevler anayolunun 1. km üzerinde Özdemir UYGUT(E-23) yönetimindeki CM 098 plakalı araç henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yamışır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu CM 098 plakalı araç tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangını söndürmeye çalışan araç sürücüsü yaralarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.