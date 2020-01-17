Yılmazköy’de sahte para ele geçirildi

Yılmazköy’de faaliyet gösteren bir market ve petrol istasyonuna meçhul şahıs/lar tarafından, sahte olduğu düşünülen C 369 267 792 seri numaralı toplam 4 adet 50 TL’lik banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Polis söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarası ile başlayan 50’lik “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.