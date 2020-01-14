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Yıltan Taşçı Akademi’nin 10. Fotoğraf Sergisi “Şehirlerin Şehrinden” Açıldı

14 Ocak 2020 Salı 13:28
Yıltan Taşçı Akademi’nin 10. Fotoğraf Sergisi “Şehirlerin Şehrinden” Açıldı

Yıltan Taşçı Akademi'nin 8 kursiyerinin fotoğraflarından oluşan 10. fotoğraf sergisi "Şehirlerin Şehrinden”, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yıltan Taşçı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kursiyerlerin geçen yılın mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen atölye çalışmasında çektikleri 34 fotoğraftan oluşan sergi, 18 Ocak’a dek ziyaret edilebilecek

Sergide, Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Arcan Ekdal, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Halil Irkım, Hasan Darçın, Hülya Afacan, Nazife Uçar ve Salih Cengaver Cem’in fotoğrafları yanında konuk fotoğrafçı olarak Yıltan Taşçı’nın iki fotoğrafı yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yıltan Taşçı
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