Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Yine alkol yine kaza!

23 Mayıs 2021 Pazar 14:45
475 Okunma
Yine alkol yine kaza!

Lefkoşa Girne Anayolunda dün akşam saat 22.30 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru 203 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Eda Arabacı (K-27) yönetimindeki HS 264 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafından çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Eda Arabacı kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Lefkoşa - Girne anayolunun saat 22.30 sıralarında, Girne istikametine doğru 220 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Hasan Aktepebaşı (E-32) yönetimindeki MG 591 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan  Abdullah Çirkin (E-48) yönetimindeki JL 257 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle JL 257 plakalı araç yolun sol tarafından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan JL 257 plakalı araç sürücüsü Abdullah Çirkin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Söz konusu kazalar ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği’nden Cumhurbaşkanı ve hükümete çağrı
İnsan Hakları Derneği’nden Cumhurbaşkanı ve hükümete çağrı
Anastasiadis, Brüksel’e gidiyor
Anastasiadis, Brüksel’e gidiyor
Erkan Yıldırım 2016’dan beri Ada’ya hiç gelmedi
Erkan Yıldırım 2016’dan beri Ada’ya hiç gelmedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim