Yine alkol yine kaza!

Saat 00.35 raddelerinde Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde yönetimindeki GT 985 plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru 88 mg etil alkol tesiri altında ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde seyreden Dikmen’de sakin Sadık Dayı (E-20) seyrettiği yolun sağında bulunan Yeşilyurt sokak kavşağına yaklaştığında süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru 109 mg etil alkol tesiri altında seyreden Gönyeli’de sakin Gizem EskiçakıtT Aksaç (E-28) yönetimindeki SA 093 plakalı estate aracı sağ tarafından geçtiği sırada o esnada SA 093 plakalı aracın sağa Yeşilyurt sokağına doğru dönüşe geçmesi sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce kuzey istikametine doğru yoluna devam eden GT 985 plakalı araç, gidişine göre sağında bulunan kaldırım taşlarına sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkarak yoluna devam edip kaldırım üzerinde Gönyeli Belediyesi’ne ait akasya ağacına sağ arka kısmı ile çarpıp önü batı istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durmuştur. Yine o esnada çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce batı istikametine doğru yoluna devam eden SA 093 plakalı araç gidişine göre yolun solunda bulunan kaldırım üzerine çıkarak kaldırım üzerinde Gönyeli Belediyesi’ne ait aydınlatma direğine ve saksıya sağ ön kısmı ile çarpıp önü kuzeybatı istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.