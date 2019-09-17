Yine askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalandı

Mağusa Akyar bölgesinden 2010 yılında askeri bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve önceki gün yine aynı yol ile ülkeye girmeye çalışırken yakalanan zanlı Hasan Mercanoğulları ve onu aramaya gelen zanlı Suna Karaboğa dün yeniden Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Erbil olayla ilgili bulguları aktardı. Erbil huzurda bulunan zanlı Hasan Mercanoğulları’nın 2010 yılı içerisinde Mağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan ve 1.Derecede Askeri yasak Bölge ilan edilen Akyar Kara Giriş kapısı yanında henüz tespit edilemeyen hudut taşları arasından 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip, İngiliz Üsler Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis zanlının aradan geçen 9 yılın ardından 13 Eylül’de saat 22.00 raddelerinde Güney Kıbrıs’tan gelerek yine askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek yakalandığını ve geçiş noktası üzerinde kendisini araba ile almaya gelen zanlı Suna Karaboğa’nın da tespit edilip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Hasan Mercanoğulları’nın tutuklu, zanlı Suna Karaboğa’nın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Hasan Mercanoğulları’nın 23 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Sağer, zanlı Suna Karaboğa’nın ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)