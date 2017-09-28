Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102736
ALTIN
146.982
DOLAR
3.5622
STERLİN
4.7847
EURO
4.1983
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

Yine dağyolu, yine kaza!

Girne dağyolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada 54 yaşındaki Çetin Alkan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:45
Yine dağyolu, yine kaza!

Polis Basın Subaylığın’ndan verilen bilgiye göre kaza; Girne -Değirmenlik Anayolu 6-7 km’leri arasında Çetin ALKAN (E-54), yönetimindeki KA 895 plakalı pick-up araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki dere yatağı içerisinde yuvarlandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Havadis Gazetesi

banner22
Son Güncelleme: 28.09.2017 17:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlere mesleki eğitim verilecek
Gençlere mesleki eğitim verilecek
Cezaevinde yaşanan skandalı Zeki Çeler ortaya çıkardı
Cezaevinde yaşanan skandalı Zeki Çeler ortaya çıkardı
Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli Girne’de yapılıyor
Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli Girne’de yapılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim