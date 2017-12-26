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Yine et kaçakçılığı!

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Yenişehir’de faaliyet gösteren bir kasap dükkanında kaçak et tespit edildi.

26 Aralık 2017 Salı 22:22
Yine et kaçakçılığı!
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Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, Yenişehir’de faaliyet gösteren bir kasap dükkanında kaçak et tespit edildi.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, GKRY’nden ithal edilen gümrüksüz et, kasap dükkanına indirildiği sırada polis ekiplerince suç üstü tespit edildi.

212 kilogramı kuzu eti ve 236 kilogramı ise sığır eti olmak üzere toplam 448 kg kaçak etin ele geçirildiği operasyon kapsamında, A.K. (E-36) ve S.Ö. (E-56) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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