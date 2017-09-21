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Yine et skandalı!

Gaziköy’de doğum yaptığı sırada öleceği anlaşılan ineğin kesilip, etinin satışa sunulduğu tespit edildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 21:00
Yine et skandalı!

Gaziköy’de doğum yaptığı sırada öleceği anlaşılan ineğin kesilip, etinin satışa sunulduğu tespit edildi.

Polisin TAK'a açıklamasına göre, A.E. (E-35), bu sabah saat 06.30 sıralarında kendisine ait ağılda öleceği anlaşılan ineği kesti.

Lefkosa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde kasap dükkanı bulunan T.S.’nin (E-41) talimatıyla Y.E.D. (E-23) tarafından yüzülüp parçalanan ineğin sözü edilen dükkanda satışa sunulduğu tespit edildi.

Alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Veteriner Dairesi yetkileriyle olaya müdahale edip, 30 kilogramı satılan etten geriye kalan 7.2 kilogramı alıp imha etti.

Adı geçen şahıslar hakkında yasal işlem başlatan polisin soruşturması sürüyor.

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