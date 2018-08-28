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Yine iş kazası! Ezer, yaşamını kaybetti

Mehmet Ezer, bir inşaatın dördüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 Salı 13:32
Yine iş kazası! Ezer, yaşamını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet Ezer (E-42) dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet EzerIş KazasıYaşamInşaatPolisGündemKıbrıs
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muro 2018-08-28 17:28:32

nerdesin zeki?

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mualefet 2018-08-28 18:04:14

ZEKI KAYA PALAS OTELIDEDIRKIRAL DAYRESIDE

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