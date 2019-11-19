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Yine kadına şiddet!

19 Kasım 2019 Salı 16:41
Yine kadına şiddet!

(Kamalı Haber

Lefkoşa’da eski eşine şiddet uygulayan Radik Urazembetov tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

ESKİ EŞİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞÜYOR DİYE DARP ETTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Radık Urazembetov’un darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18 Kasım 2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlının eski eşi R.T.’nin erkeklerle görüştüğü gerekçesi ile her iki eli ile bileklerinden tutup çekerek darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının ayni gün tutuklandığını söyleyerek, turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

CEAZEVİNE GÖNDERİLDİ

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şiddetHaberKKTC
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