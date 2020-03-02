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Yine kadına şiddet!

Haspolat’ta eşi ile alkol içtiği için tartışıp şiddet uygulayan zanlı Salman Karışık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:47
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Yine kadına şiddet!

Haspolat’ta eşi ile alkol içtiği için tartışıp şiddet uygulayan zanlı Salman Karışık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Salman Karışık’ın ciddi darp suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.02.2020 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Haspolat’ta sakin Salman Karışık’ın ikametgâhının salon kısmında sürekli alkol aldığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde eşi Z.K’nin sol gözüne sağ eli ile yumruk attıktan sonra yine sağ eli ile başına yumruk vurduğunu anlattı. Polis, müştekinin polise 29.02.2020 tarihinde hastaneye götürüldüğünü belirtti. Polis, zanlının 01.03.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
Kadına ŞiddetDarp
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