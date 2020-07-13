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Yine kadına şiddet!

Gönyeli’de faaliyet gösteren Meyhane Müzeyyen isimli restoranın park yeri içerisinde eski kız arkadaşına şiddet gösteren A.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:29
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Yine kadına şiddet!

Gönyeli’de faaliyet gösteren Meyhane Müzeyyen isimli restoranın park yeri içerisinde eski kız arkadaşına şiddet gösteren A.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis, zanlı A.Ö'nün  11 Temmuz 2020 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren Meyhane Müzeyyen isimli restoranın park yeri içerisinde eski kız arkadaş olan Y.B’nin başka biriyle birlikte olduğu gerekçesiyle adı edileni eli ile boğazından tutup sıkarak yere ittirmek suretiyle darp etmesine müteakip, “istediğin kadar polise git. Ben ya seni bu adadan attıracam ya da öldüreceğim” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının 12.07.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2018 yılı içinde ayni müştekiye karşı ciddi darp ve kasti hasar suçlarıyla aleyhinde şikâyet olduğunu anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 6 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadına Şiddet
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